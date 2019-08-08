В Угорщині консерватори закликали бойкотувати Coca-Cola через ЛГБТ реклами
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. В Угорщині Coca-Cola випустила рекламу із зображенням пари чоловіків, чим викликала обурення з боку правлячої партії консерваторів “Фідес — Угорський громадянський союз” і заклики бойкотувати продукцію, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Coca-Cola випустила рекламу зі слоганами “Нуль цукру, нуль упереджень”, “Ніякого цукру, Ніяких забобонів”, “Любов є любов”, приурочену до фестивалю Sziget, який стартує в Будапешті в середу і просуває толерантність в суспільстві. На комерційних зображеннях знаходяться пара чоловіків.
Депутат правлячої партії “Фідес” Іштван Болдог закликав бойкотувати продукцію.
“Я проти рекламної кампанії Coca-Cola. Поки вони не приберуть свої провокаційні плакати з Угорщини, я не буду споживати їхню продукцію”, — сказав Болдог.
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Відзначимо, в правлячій партії чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виступають проти одностатевих шлюбів.
Крім того, в інтернеті зареєстрували петицію з вимоги прибрати з вулиць плакати з ЛГБТ парами, які, нібито поширюють “гей-пропаганду”. Під петицією поставили свої підписи 27 тисяч осіб.
Як повідомляв УНН, Білоруську газету звинувачують в екстремізмі проти ЛГБТ.