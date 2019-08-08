В Венгрии консерваторы призвали бойкотировать Coca-Cola из-за ЛГБТ рекламы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Венгрии Coca-Cola выпустила рекламу с изображением пары мужчин, чем вызвала возмущение со стороны правящей партии консерваторов “Фидес — Венгерский гражданский союз” и призывы бойкотировать продукцию, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Coca-Cola выпустила рекламу со слоганами “Ноль сахара, ноль предубеждений”, “Никакого сахара, никаких предрассудков”, “Любовь есть любовь”, приуроченную к фестивалю Sziget, который стартует в Будапеште в среду и продвигает толерантность в обществе. На коммерческих изображениях находятся пара мужчин.
Депутат правящей партии “Фидес” Иштван Болдоге призвал бойкотировать продукцию.
“Я против рекламной кампании Coca-Cola. Пока они не уберут свои провокационные плакаты из Венгрии, я не буду потреблять их продукцию”, — сказал Болдоге.
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Отметим, в правящей партии действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выступают против однополых браков.
Кроме того, в интернете зарегистрировали петицию с требованием убрать с улиц плакаты с ЛГБТ парами, которые, якобы, распространяют “гей-пропаганду”. Под петицией поставили свои подписи 27 тысяч человек.
Как сообщал УНН, Белорусскую газету обвиняют в экстремизме против ЛГБТ.