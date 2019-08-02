Білоруську газету звинувачують в екстремізмі проти ЛГБТ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Білоруська газета "Вечірній Могильов" оскаржує рішення Експертної комісії з оцінки інформаційної продукції, яка підтвердила наявність екстремізму в матеріалах, присвячених ЛГБТ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Белсат.
"Вечірній Могильов" оскаржить звинувачення в свою адресу в економічному суді Мінська. Спеціальна комісія встановила, "Вечірній Могильов" поширює екстремістські погляди щодо представників ЛГБТ. Активіст Олександр Бураков протягом двох років звертався зі скаргами на матеріали газети.
"На відміну від інших ЗМІ, мова ворожнечі у "Вечірньому Могильові" у ставленні до ЛГБТ, до феміністок, до різних прозахідних організацій, в тому числі до ООН і Євросоюзу, - це була частина редакційної політики", - сказав Бураков.
Відзначимо, що раніше видання вже опинялося в центрі скандалу з матеріалом про місцевого трансгендера з дискримінаційним заголовком "Воно".
"Скільки я не читаю їх матеріали - у всіх бідах і проблемах винна ЛГБТ-спільнота, від класичної стигматизації, що це поширення СНІДу, і до немислимих", - додав активіст Валентин Тишко.
Щодо газети, на підставі рішення комісії місцевого РВВС в Могильові після багаторазових скарг активістів почали адміністративний процес. Головний редактор Надія Левченко сказала, що видання дотримується християнських цінностей. Крім того, 2 десятка віруючих прийшли підтримати видання на засіданні суду, 8 липня.
Як повідомляв УНН, російську активістку Олену Григор'єву знайшли мертвою в Московському районі Петербурга.