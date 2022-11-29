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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 41853 перегляди

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У Туреччині сталася масштабна ДТП: постраждали близько 40 людей

У Туреччині сталася масштабна ДТП: постраждали близько 40 людей

Київ • УНН

 • 1007606 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Близько 40 людей постраждали у вівторок зранку внаслідок аварії автобуса у провінції Бартин на північному заході Туреччини. Більшість пасажирів отримали легкі травми. Про це повідомляє інформаційне агентство Анадолу, інформує УНН.

Деталі

За даними видання, пасажирський автобус із державним номером 22 FM 053 не впорався з керуванням. Інцидент стався на трасі Бартін-Зонгулдак вранці 29 листопада.

За попередніми даними, в аварії постраждали 39 людей. Постраждалих було доставлено до Бартинської державної лікарні на машинах швидкої допомоги.

Поліція проводить розслідування події.

Доповнення

Щонайменше, 11 людей загинули та 46 постраждали в результаті двох послідовних ДТП, що сталися в суботу в провінції Баглан на півночі Афганістану.

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