У Туреччині сталася масштабна ДТП: постраждали близько 40 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Близько 40 людей постраждали у вівторок зранку внаслідок аварії автобуса у провінції Бартин на північному заході Туреччини. Більшість пасажирів отримали легкі травми. Про це повідомляє інформаційне агентство Анадолу, інформує УНН.
Деталі
За даними видання, пасажирський автобус із державним номером 22 FM 053 не впорався з керуванням. Інцидент стався на трасі Бартін-Зонгулдак вранці 29 листопада.
За попередніми даними, в аварії постраждали 39 людей. Постраждалих було доставлено до Бартинської державної лікарні на машинах швидкої допомоги.
Поліція проводить розслідування події.
Доповнення
Щонайменше, 11 людей загинули та 46 постраждали в результаті двох послідовних ДТП, що сталися в суботу в провінції Баглан на півночі Афганістану.