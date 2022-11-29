У Туреччині сталася масштабна ДТП: постраждали близько 40 людей

Деталі



За даними видання, пасажирський автобус із державним номером 22 FM 053 не впорався з керуванням. Інцидент стався на трасі Бартін-Зонгулдак вранці 29 листопада.

За попередніми даними, в аварії постраждали 39 людей. Постраждалих було доставлено до Бартинської державної лікарні на машинах швидкої допомоги.

Поліція проводить розслідування події.

Доповнення

Щонайменше, 11 людей загинули та 46 постраждали в результаті двох послідовних ДТП, що сталися в суботу в провінції Баглан на півночі Афганістану.