В результаті подвійної ДТП в Афганістані загинуло 11 людей

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Перше ДТП сталося в результаті зіткнення двох пасажирських автобусів в районі Келагай округу Души. Загинули 3 пасажири і 7 постраждалих.

Через декілька хвилин в тому ж районі інший пасажирський автобус перевернувся та впав в кювет. В результаті аварії загинули 8 пасажирів та 39 зазнали ушкоджень.

Як зазначається в ЗМІ, в гірських районах Афганістану необережне водіння та зруйновані війною дороги призводять до частих дорожньо-транспортних пригод зі смертельними наслідками.

Нагадаємо

Щонайменше 11 осіб загинули та ще 13 постраждали внаслідок вибуху газу в провінції Сулейманія Курдського автономного району Іраку.



