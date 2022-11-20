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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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В результаті подвійної ДТП в Афганістані загинуло 11 людей

В результаті подвійної ДТП в Афганістані загинуло 11 людей

Київ • УНН

 • 369737 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Щонайменше, 11 людей загинули та 46 постраждали в результаті двох послідовних ДТП, що сталися в суботу в провінції Баглан на півночі Афганістану. Про це повідомляє TOLOnews, передає УНН.

Деталі

Перше ДТП сталося в результаті зіткнення двох пасажирських автобусів в районі Келагай округу Души. Загинули 3 пасажири і 7 постраждалих.

Через декілька хвилин в тому ж районі інший пасажирський автобус перевернувся та впав в кювет. В результаті аварії загинули 8 пасажирів та 39 зазнали ушкоджень.

Як зазначається в ЗМІ, в гірських районах Афганістану необережне водіння та зруйновані війною дороги призводять до частих дорожньо-транспортних пригод зі смертельними наслідками.

Нагадаємо

Щонайменше 11 осіб загинули та ще 13 постраждали внаслідок вибуху газу в провінції Сулейманія Курдського автономного району Іраку.

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