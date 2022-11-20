В результате двойного ДТП в Афганистане погибли 11 человек

Детали

Первое ДТП произошло в результате столкновения двух пассажирских автобусов в районе Келагай округа Души. Погибли 3 пассажира и 7 пострадавших.

Через несколько минут в том же районе другой пассажирский автобус перевернулся и упал в кювет. В результате аварии погибли 8 пассажиров и 39 получили повреждения.

Как отмечается в СМИ, в горных районах Афганистана неосторожное вождение и разрушенные войной дороги приводят к частым дорожно-транспортным происшествиям со смертельным исходом.

Напомним

По меньшей мере 11 человек погибли и еще 13 пострадали в результате взрыва газа в провинции Сулеймания Курдского автономного района Ирака.



