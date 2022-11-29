В Турции произошло масштабное ДТП: пострадали около 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Около 40 человек пострадали во вторник утром в результате аварии автобуса в провинции Бартин на северо-западе Турции. Большинство пассажиров получили легкие травмы. Об этом сообщает информационное агентство Анадолу, информирует УНН.
Детали
По данным издания, пассажирский автобус с государственным номером 22 FM 053 не справился с управлением. Инцидент произошел на трассе Бартин-Зонгулдак утром 29 ноября.
По предварительным данным, в аварии пострадали 39 человек. Пострадавшие были доставлены в Бартинскую государственную больницу на машинах скорой помощи.
Полиция проводит расследование происшествия.
Дополнение
По меньшей мере 11 человек погибли и 46 пострадали в результате двух последовательных ДТП, произошедших в субботу в провинции Баглан на севере Афганистана.