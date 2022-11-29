В Турции произошло масштабное ДТП: пострадали около 40 человек

Детали



По данным издания, пассажирский автобус с государственным номером 22 FM 053 не справился с управлением. Инцидент произошел на трассе Бартин-Зонгулдак утром 29 ноября.

По предварительным данным, в аварии пострадали 39 человек. Пострадавшие были доставлены в Бартинскую государственную больницу на машинах скорой помощи.

Полиция проводит расследование происшествия.

Дополнение

По меньшей мере 11 человек погибли и 46 пострадали в результате двух последовательных ДТП, произошедших в субботу в провинции Баглан на севере Афганистана.