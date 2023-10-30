В тимчасово окупованому Криму продали квартиру Олени Зеленської - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Нерухомість першої леді України Олени Зеленської в Криму продали за понад 44 мільйони російських рублів. Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.
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Квартиру Олени Зеленської в Ялті, яку раніше було "націоналізовано" окупаційною владою Криму, ніби продали на відкритому аукціоні. Згідно даних російської системи "Торги", аукціон відбувся в понеділок, 30 жовтня. На нього було допущено двох учасників.
Початкова вартість квартири становила 24,6 млн рублів. Переможцем торгів стала Ольга Липовецька, яка запропонувала за лот 44,356 млн рублів. Повідомляється, що ця особа є індивідуальним підприємцем, зареєстрованим у москві. Основний вид діяльності - робота агентств нерухомості.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що російський уряд тимчасово окупованого півострова Крим “націоналізував” квартиру Олени Зеленської в Ялті. Нерухомість дружини українського Президента виставили на аукціон майже за 25 мільйонів рублів.