росіяни “націоналізували” квартиру Олени Зеленської у Ялті та виставили на аукціон
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. російський уряд окупованого ними півострова Крим “націоналізував” квартиру Олени Зеленської в Ялті. Нерухомість дружини українського Президента виставили на аукціон майже за 25 мільйонів рублів. Про це повідомили у виданні “Крим.Реалії”, передає УНН.
Деталі
Квартиру Олени Зеленської оцінили в 24,6 мільйона рублів. Згідно з даними видання “Крим.Реалії”, крок майбутнього аукціону складе 1,2 мільйона рублів. На торги квартиру планують виставити 30 жовтня.
У травні парламент окупованого Криму проголосував за “націоналізацію” майна, що належить громадянам України. Під рішення загарбників потрапили, зокрема, квартири Зеленської та будівлі Меджлісу в Сімферополі.
російський так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що гроші від продажу цього майна вони мають намір використати для фінансування війни росії проти України.
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Нагадаємо
Про так звану “націоналізацію” окупантами майна українців у Криму УНН писав також у травні. Тоді росіяни прибрали до рук кілька об'єктів українських олігархів.