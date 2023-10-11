В оккупированном Крыму “тревожно”. В Севастополе из-за угрозы воздушной атаки остановили общественный транспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В захваченном россией Севастополе в Крыму вечером, 11 октября, объявили воздушную тревогу. В городе на час был остановлен общественный транспорт. Об этом сообщалось в местных пабликах телеграм, передаёт УНН.
Детали
Телеграм-канал “ЧП/Севастополь” сообщил, что в городе после рёва сирены был остановлен общественный транспорт.
Местные жители также писали, о том, что якобы черноморский флот отбивал налёт украинских ракет или дронов. россияне не выразили уверенны в том чем их атакуют, и атакуют ли?
Режим воздушной тревоги длился в оккупированном Севастополе около часу. Информации о взрывах в городе или окрестностях так и не появилось. Но, судя с переписки в местных чатах, нервы оккупантам сирены потрепали.
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Напомним
Тревога в оккупированном россиянами Севастополе звучала 6 октября. Местные жители разгоняли панику, о том что их атакуют ракетами. Говорят, тогда в городе прогремело несколько взрывов.