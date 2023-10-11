В окупованому Криму тривожно. У Севастополі через загрозу повітряної атаки зупинили громадський транспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У захопленому росією Севастополі в Криму ввечері, 11 жовтня, оголосили повітряну тривогу. У місті на годину було зупинено громадський транспорт. Про це повідомлялося в місцевих пабліках телеграм, передає УНН.
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Телеграм-канал “ЧП/Севастополь” повідомив, що в місті після реву сирени було зупинено громадський транспорт.
Місцеві жителі також писали про те, що нібито чорноморський флот відбивав наліт українських ракет або дронів. росіяни не висловили впевненості в тому, чим їх атакують, і чи атакують?
Режим повітряної тривоги тривав в окупованому Севастополі близько години. Інформації про вибухи в місті або околицях так і не з'явилося. Але, судячи з листування в місцевих чатах, нерви окупантам сирени попсували.
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Нагадаємо
Тривога в окупованому росіянами Севастополі звучала 6 жовтня. Місцеві жителі розганяли паніку, про те що їх атакують ракетами. Кажуть, тоді в місті прогриміло кілька вибухів.