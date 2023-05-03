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В оккупированном Крыму собираются отдать под "национализацию" больше имущества украинских олигархов - росСМИ

В оккупированном Крыму собираются отдать под "национализацию" больше имущества украинских олигархов - росСМИ

Киев • УНН

 • 1429839 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Во временно оккупированном Крыму под так называемую "национализацию" оккупационных властей попадет еще несколько объектов украинских олигархов. Об этом заявил оккупационный так называемый “председатель крымского парламента” владимир константинов, пишут росСМИ, сообщает УНН.

Детали

константинов уточнил, что продажа уже "национализированного" имущества планируется во второй половине года с аукциона.

«Сейчас проводится большая работа над очень большими пакетами такого имущества. Мы не можем предварительно объявлять объекты, которые вошли в них. Это связано с тем, что украинские собственники, когда узнают о наших планах, активизируются, начинают пытаться выводить прибыль», - рассказал константинов.

Ранее

Оккупационные власти во временно оккупированном Крыму в феврале, как сообщается, "национализировали" более 700 активов украинцев. И оценивала их стоимость в миллиарды рублей. По данным росСМИ, среди лиц, чье имущество попало под "национализацию" оккупантов, были Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Сергей Тарута. На торги имущество, по данным росСМИ, должны выставить в июне.

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