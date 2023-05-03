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В окупованому Криму збираються віддати під "націоналізацію" більше майна українських олігархів - росЗМІ

В окупованому Криму збираються віддати під "націоналізацію" більше майна українських олігархів - росЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У тимчасово окупованому Криму під так звану "націоналізацію" окупаційної влади потрапить ще кілька об'єктів українських олігархів. Про це заявив окупаційний так званий “голова кримського парламенту” володимир константинов, пишуть росЗМІ, повідомляє УНН.

Деталі

константинов уточнив, що продаж уже "націоналізованого" майна планується у другій половині року з аукціону.

«Наразі проводиться велика робота над дуже великими пакетами такого майна. Ми не можемо попередньо оголошувати об'єкти, які ввійшли до них. Це пов'язано з тим, що українські власники, коли дізнаються про наші плани, активізуються, починають намагатися виводити прибуток», - розповів константинов.

Раніше

Окупаційна влада в тимчасово окупованомц Криму в лютому, як повідомляється, "націоналізувала" понад 700 активів українців. Та оцінювала їхню вартість у мільярди рублів. За даними росЗМІ, серед осіб, чиє майно потрапило під "націоналізацію" окупантів, були Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Арсеній Яценюк, Сергій Тарута. На торги майно, заданими росЗМІ, мають виставити у червні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ISW: кремль розповсюдив інструкцію росЗМІ щодо того, як висвітлювати український контрнаступ

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