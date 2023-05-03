В окупованому Криму збираються віддати під "націоналізацію" більше майна українських олігархів - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У тимчасово окупованому Криму під так звану "націоналізацію" окупаційної влади потрапить ще кілька об'єктів українських олігархів. Про це заявив окупаційний так званий “голова кримського парламенту” володимир константинов, пишуть росЗМІ, повідомляє УНН.
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константинов уточнив, що продаж уже "націоналізованого" майна планується у другій половині року з аукціону.
«Наразі проводиться велика робота над дуже великими пакетами такого майна. Ми не можемо попередньо оголошувати об'єкти, які ввійшли до них. Це пов'язано з тим, що українські власники, коли дізнаються про наші плани, активізуються, починають намагатися виводити прибуток», - розповів константинов.
Раніше
Окупаційна влада в тимчасово окупованомц Криму в лютому, як повідомляється, "націоналізувала" понад 700 активів українців. Та оцінювала їхню вартість у мільярди рублів. За даними росЗМІ, серед осіб, чиє майно потрапило під "націоналізацію" окупантів, були Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Арсеній Яценюк, Сергій Тарута. На торги майно, заданими росЗМІ, мають виставити у червні.
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