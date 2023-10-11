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россияне “национализировали” квартиру Елены Зеленской в Ялте и выставили на аукцион

россияне “национализировали” квартиру Елены Зеленской в Ялте и выставили на аукцион

Киев • УНН

 • 865230 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. российское правительство оккупированного ими полуострова Крым “национализировали” квартиру Елены Зеленской в Ялте. Недвижимость жены украинского Президента выставили на аукцион почти за 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в издании “Крым.Реалии”, передаёт УНН.

Детали

Квартиру Елены Зеленской оценили в 24,6 миллиона рублей. Согласно данным издания “Крым.Реалии”, шаг будущего аукциона составит 1,2 миллиона рублей. На торги квартиру планируют выставить 30 октября.

В мае парламент оккупированного Крыма проголосовал за “национализацию” имущества, принадлежащего гражданам Украины. Под решение захватчиков попали в частности, квартиры Зеленской и здания Меджлиса в Симферополе.

российский так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что деньги от продажи этого имущества они намерены использовать для финансирования войны россии против Украины.

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Напомним

Про так называемую “национализацию” оккупантами имущества украинцев в Крыму УНН писал также в мае. Тогда россияне прибрали к рукам несколько объектов украинских олигархов.

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