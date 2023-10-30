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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Во временно оккупированном Крыму продали квартиру Елены Зеленской - росСМИ

Киев • УНН

 • 43626 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Недвижимость первой леди Украины Елены Зеленской в Крыму продали более чем за 44 миллиона российских рублей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Во временно оккупированном Крыму продали квартиру Елены Зеленской - росСМИ

Детали

Квартиру Елены Зеленской в Ялте, которая раньше была "национализирована" оккупационными властями Крыма, будто бы продали на открытом аукционе. Согласно данным российской системы "Торги", аукцион прошел в понедельник, 30 октября. На него были допущены два участника.

Начальная стоимость квартиры составила 24,6 млн рублей. Победителем торгов стала Ольга Липовецкая, предложившая за лот 44,356 млн рублей. Сообщается, что лицо является индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в москве. Основной вид деятельности – работа агентств недвижимости.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российское правительство временно оккупированного полуострова Крым "национализировало" квартиру Елены Зеленской в Ялте. Недвижимость супруги украинского президента выставили на аукцион почти за 25 миллионов рублей.

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