В Сумській області 13 березня "зелених коридорів" не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Сумській області 13 березня "зелених коридорів" не буде. Водночас робота над їхньою організацією у майбутньому – триває. Про це повідомив голова Сумської ОДА — керівник військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Сумщина! 13 березня 2022 "зелених коридорів" не буде. Ми продовжуємо працювати над їх організацією і надалі", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський розповів, що 12 березня, евакуювали ще 12 729 людей по всіх гуманітарних коридорах, які були узгоджені та працювали.