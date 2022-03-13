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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4917 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Сумській області 13 березня "зелених коридорів" не буде

В Сумській області 13 березня "зелених коридорів" не буде

Київ • УНН

 • 108398 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. В Сумській області 13 березня "зелених коридорів" не буде. Водночас робота над їхньою організацією у майбутньому – триває. Про це повідомив голова Сумської ОДА — керівник військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата 

"Сумщина! 13 березня 2022 "зелених коридорів" не буде. Ми продовжуємо працювати над їх організацією і надалі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський розповів, що 12 березня, евакуювали ще 12 729 людей по всіх гуманітарних коридорах, які були узгоджені та працювали.

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