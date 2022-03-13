В Сумской области 13 марта "зеленых коридоров" не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Сумской области 13 марта "зеленых коридоров" не будет. В то же время работа над их организацией в будущем - продолжается. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА — руководитель военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Сумская область! 13 марта 2022 года "зеленых коридоров" не будет. Мы продолжаем работать над их организацией и в дальнейшем", - говорится в сообщении.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 12 марта, эвакуировали еще 12 729 людей по всем гуманитарным коридорам, которые были согласованы и работали.