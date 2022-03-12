Зеленський: за день вдалося евакуювати 12 729 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що 12 березня, евакуювали ще 12 729 людей по всіх гуманітарних коридорах, які були узгоджені та працювали. Про це повідомляє УНН з посиланням на звернення глави держави.
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"Всі гуманітарні коридори, які були узгоджені - вони спрацювали. Вдалося вивезти сьогодні 12 729 людей. Гуманітарний вантаж для Маріуполя має бути завтра (у неділю, - Ред.) вдень. Через складність маршруту довелося заночувати в Бердянську", - сказав президент.
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Він заявив, що міжнародному співтовариству потрібно надавати Україні більшу підтримку і допомогу, адже агресія Росії націлена не тільки проти нашої країни, проте й інших європейських держав.
"Постійно, за кожної нагоди, я повторюю нашим друзям та іноземним партнерам про те, що вони повинні робити більше для нашої держави, для України, для людей, для українців. Тому що це не тільки для України - це для всіх вас в Європі. Зло, яке цілеспрямовано бомбардує мирні міста, зло, яке обстрілює навіть машини "швидкої допомоги" і підриває лікарні - не зможе зупинитися тільки на одній країні!" - наголосив Зеленський.