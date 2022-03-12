Зеленский: за день удалось эвакуировать 12 729 украинцев

Цитата

"Все гуманитарные коридоры, которые были согласованы - они сработали. Удалось вывезти сегодня 12 729 человек. Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра (в воскресенье, - Ред.) днем. Из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске", - сказал президент.

Детали

Он заявил, что международному сообществу нужно предоставлять Украине большую поддержку и помощь, ведь агрессия России нацелена не только против нашей страны, но и других европейских государств.

"Постоянно, при каждой возможности, я повторяю нашим друзьям и иностранным партнерам о том, что они должны делать больше для нашей страны, для Украины, для людей, для украинцев. Потому что это не только для Украины - это для всех вас в Европе. Зло, которое целенаправленно бомбит мирные города, зло, которое обстреливает даже машины "скорой помощи" и подрывает больнице не сможет остановиться только на одной стране!"- подчеркнул Зеленский.