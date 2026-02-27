В Сумах прокурори оголосили підозру лікарці у справі про смерть жінки після кесаревого розтину

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Ексклюзив
15:15 • 2016 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 5552 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
11:15 • 17537 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 21126 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 30118 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 47338 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 43036 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 37950 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32474 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 52480 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
74%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Стандарт безбар'єрної мови з'явиться в Україні - Зеленська27 лютого, 06:53 • 7948 перегляди
Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ10:09 • 7044 перегляди
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла11:04 • 5968 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 11979 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 5252 перегляди
Публікації
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 836 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 3704 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 5356 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 12024 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
Ексклюзив
11:15 • 17537 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Запоріжжя
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 22256 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 19548 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 50262 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 59798 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 62007 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Google Play
The Times

В Сумах прокурори оголосили підозру лікарці у справі про смерть жінки після кесаревого розтину

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У Сумах лікарці-акушерці-гінекологу повідомили про підозру у справі про смерть 27-річної породіллі від гострої крововтрати після кесаревого розтину. За даними слідства, лікарка нещільно наклала шви та не контролювала зупинку крововтрати.

В Сумах прокурори оголосили підозру лікарці у справі про смерть жінки після кесаревого розтину

У Сумах повідомили про підозру лікарці-акушерці-гінекологу місцевого перинатального центру у справі про смерть 27-річної породіллі. За даними слідства, жінка померла від гострої крововтрати після кесаревого розтину. Про це повідомляє прокуратура Сумщини, передає УНН.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Окружної прокуратури міста Суми 25 лютого 2026 року повідомлено про підозру лікарці акушер-гінекологу місцевого перинатального центр

- йдеться у3 дописі прокуратури.

За попередніми даними, до вказаного медичного закладу звернулась 27-річна жінка на 39 тижні вагітності. За медичними показаннями наступного дня їй було проведено кесарів розтин. Народився здоровий хлопчик.

Однак, під час проведення оперативного втручання лікарка нещільно наклала шви, після чого не здійснила достатній контроль за зупинкою крововтрати, що призвело до гострої крововтрати на тлі внутрішньо-черевної кровотечі.

15 листопада 2024 року о 14 год 26 хв після проведення реанімаційних заходів жінці констатували смерть породіллі.

Відповідно до висновків експертів, які отримані органами досудового слідства в лютому 2026 року, зафіксовано дефект при накладанні швів, відтак смерті пацієнтки можна було уникнути за умов своєчасного встановлення їй діагнозу після пологів та надання кваліфікованої медичної допомоги. Новонароджений хлопчик у перші години життя втратив найріднішу людину – свою маму. Наразі йому вже виповнився 1 рік та 3 місяці, він проживає зі своїм батьком.Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Лікарю-анестезіологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті 7-річної дитини. Медик порушив інструкцію щодо дозування наркозу під час планової операції.

Алла Кіосак

Кримінал
Суми