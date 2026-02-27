В Сумах прокурори оголосили підозру лікарці у справі про смерть жінки після кесаревого розтину

У Сумах повідомили про підозру лікарці-акушерці-гінекологу місцевого перинатального центру у справі про смерть 27-річної породіллі. За даними слідства, жінка померла від гострої крововтрати після кесаревого розтину. Про це повідомляє прокуратура Сумщини, передає УНН.

За попередніми даними, до вказаного медичного закладу звернулась 27-річна жінка на 39 тижні вагітності. За медичними показаннями наступного дня їй було проведено кесарів розтин. Народився здоровий хлопчик.

Однак, під час проведення оперативного втручання лікарка нещільно наклала шви, після чого не здійснила достатній контроль за зупинкою крововтрати, що призвело до гострої крововтрати на тлі внутрішньо-черевної кровотечі.

15 листопада 2024 року о 14 год 26 хв після проведення реанімаційних заходів жінці констатували смерть породіллі.

Відповідно до висновків експертів, які отримані органами досудового слідства в лютому 2026 року, зафіксовано дефект при накладанні швів, відтак смерті пацієнтки можна було уникнути за умов своєчасного встановлення їй діагнозу після пологів та надання кваліфікованої медичної допомоги. Новонароджений хлопчик у перші години життя втратив найріднішу людину – свою маму. Наразі йому вже виповнився 1 рік та 3 місяці, він проживає зі своїм батьком.Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області