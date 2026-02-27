В Сумах прокуроры объявили подозрение врачу по делу о смерти женщины после кесарева сечения

В Сумах сообщили о подозрении врачу-акушеру-гинекологу местного перинатального центра по делу о смерти 27-летней роженицы. По данным следствия, женщина умерла от острой кровопотери после кесарева сечения. Об этом сообщает прокуратура Сумской области, передает УНН.

По предварительным данным, в указанное медицинское учреждение обратилась 27-летняя женщина на 39 неделе беременности. По медицинским показаниям на следующий день ей было проведено кесарево сечение. Родился здоровый мальчик.

Однако, во время проведения оперативного вмешательства врач неплотно наложила швы, после чего не осуществила достаточный контроль за остановкой кровопотери, что привело к острой кровопотере на фоне внутрибрюшного кровотечения.

15 ноября 2024 года в 14 часов 26 минут после проведения реанимационных мероприятий женщине констатировали смерть роженицы.

Согласно выводам экспертов, полученным органами досудебного следствия в феврале 2026 года, зафиксирован дефект при наложении швов, поэтому смерти пациентки можно было избежать при условии своевременной постановки ей диагноза после родов и оказания квалифицированной медицинской помощи. Новорожденный мальчик в первые часы жизни потерял самого родного человека – свою маму. Сейчас ему уже исполнился 1 год и 3 месяца, он проживает со своим отцом. Досудебное расследование осуществляется следователями Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области