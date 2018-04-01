В США впав легкомоторний літак, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У місті Санта-Паула в Каліфорнії (США) легкомоторний літак врізався в контейнер, в результаті чого загинуло двоє осіб. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.
За попередньою інформацією, він загорівся після аварії. Літак впав на склад, який знаходиться менш ніж в кілометрі від аеропорту.
Причина аварії наразі невідома.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Над військовою частиною на Харківщині літав безпілотник
Нагадаємо, у Франції недалеко від міста Сен-Шамон біля автотраси впав літак, двоє людей загинули.