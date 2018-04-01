В США разбился легкомоторный самолет, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В городе Санта-Паула в Калифорнии (США) легкомоторный самолет врезался в контейнер, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.
По предварительной информации, он загорелся после аварии. Самолет упал на склад, который находится менее чем в километре от аэропорта.
Причина аварии пока неизвестна.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Над военной частью в Харьковской летал беспилотник
Напомним, во Франции недалеко от города Сен-Шамон у автотрассы упал самолет, два человека погибли.