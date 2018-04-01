В США разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

По предварительной информации, он загорелся после аварии. Самолет упал на склад, который находится менее чем в километре от аэропорта.

Причина аварии пока неизвестна.

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Напомним, во Франции недалеко от города Сен-Шамон у автотрассы упал самолет, два человека погибли.