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В Сокальському районі 9 приходів УПЦ МП перейшли до ПЦУ

В Сокальському районі 9 приходів УПЦ МП перейшли до ПЦУ

Київ • УНН

 • 8574 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. На Львівщині у громаді Сокальського району дев’ять приходів УПЦ МП перейшли до ПЦУ. Про це повідомляє голова Сокальської районної ради Микола Пасько на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Я завжди стверджував, що громада Сокальського району високопатріотична і свідома. Незважаючи на певних політиканів місцевого розливу, які пробували поспекулювати на цій темі та посіяти розбрат в церковних громадах, українська помісна церква перемогла. В усіх 9 приходах нашого району так званої "московської церкви" прийнято рішення щодо переходу під управління рідної канонічної української церкви. Сокальщина повністю очистилась", - написав Пасько.

Нагадаємо, ще одна громада УПЦ МП перейшла до новоствореної ПЦУ  в Любарському районі Житомирської області.

Українські Національні Новини

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