В Сокальському районі 9 приходів УПЦ МП перейшли до ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На Львівщині у громаді Сокальського району дев’ять приходів УПЦ МП перейшли до ПЦУ. Про це повідомляє голова Сокальської районної ради Микола Пасько на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Я завжди стверджував, що громада Сокальського району високопатріотична і свідома. Незважаючи на певних політиканів місцевого розливу, які пробували поспекулювати на цій темі та посіяти розбрат в церковних громадах, українська помісна церква перемогла. В усіх 9 приходах нашого району так званої "московської церкви" прийнято рішення щодо переходу під управління рідної канонічної української церкви. Сокальщина повністю очистилась", - написав Пасько.
Нагадаємо, ще одна громада УПЦ МП перейшла до новоствореної ПЦУ в Любарському районі Житомирської області.