В Сокольском районе 9 приходов УПЦ МП перешли к ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Во Львовской области в обществе Сокольского района девять приходов УПЦ МП перешли к ПЦУ. Об этом сообщает председатель Сокальского районного совета Николай Пасько на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Я всегда утверждал, что общество Сокольского района высокопатриотическая и сознательная. Несмотря на определенных политиканов местного разлива, которые пробовали поспекулировать на этой теме и посеять раздор в церковных общинах, украинская поместная церковь победила. Во всех 9 приходах нашего района так называемой "московской церкви" принято решение о переходе под управление родной канонической Украинской церкви. Сокальщина полностью очистилась", - написал Пасько.
Напомним, еще одна община УПЦ МП перешла к новостроеной ПЦУ в Любарском районе Житомирской области.