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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року
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На Миколаївщині рівень води продовжує спадати: місцями зменшився ще на 147 сантиметрів

Київ • УНН

 • 573015 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Станом на ранок 12 червня рівень затоплення в Снігурівській громаді Миколаївської області знизився на 147 сантиметрів. Підтоплені 353 будинки. Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, пише УНН.

На Миколаївщині рівень води продовжує спадати: місцями зменшився ще на 147 сантиметрів

Цитата

"Станом на 07:00 12 червня рівень води в річці продовжує знижуватися, на ранок він зменшився ще на 147 см. Підтоплено 353 будинки", - написав Кухта.

Деталі

Із зони підтоплення евакуйовано 679 людей, з них - 138 дітей.

За його словами, зараз енергетики повертають світло в тих районах, де вода вже відійшла раніше. До мережі вже приєднані населенні пункти сусідньої Горохівської громади Миколаївської області. Поступово будуть підключати ті села, де це буде безпечно та з'явиться технічна можливість, заявив Кухта.

Також зазначив, що продовжується доставка гуманітарної допомоги в підтоплені населені пункти.
Людям підвозять воду. Працюють бювети.

За словами Кухти, чимало будинків через підтоплення зазнали значних пошкоджень або зруйновані повністю.

Доповнення
Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, рівень води в акваторії Миколаєва після підвищення до понад метра за ніч знизився ще на 6 см.

9 червня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що рівень води почав спадати.

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