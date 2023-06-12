В Николаевской области уровень воды продолжает спадать: местами уменьшился еще на 147 сантиметров

Цитата

"По состоянию на 07:00 12 июня уровень воды в реке продолжает снижаться, на утро он уменьшился еще на 147 см. Подтоплено 353 дома", - написал Кухта.

Детали

Из зоны подтопления эвакуированы 679 человек, из них - 138 детей.

По его словам, сейчас энергетики возвращают свет в тех районах, где вода уже отошла ранее. К сети уже присоединены населенные пункты соседней Гороховской громады Николаевской области. Постепенно будут подключать те села, где это будет безопасно и появится техническая возможность, заявил Кухта.

Также отметил, что продолжается доставка гуманитарной помощи в подтопленные населенные пункты.

Людям подвозят воду. Работают бюветы.

По словам Кухты, многие дома из-за подтопления получили значительные повреждения или разрушены полностью.

Дополнение

Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, уровень воды в акватории Николаева после повышения до более метра за ночь снизился еще на 6 см.

9 июня глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что уровень воды начал спадать.