В Сербії перший летальний випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Сербії зафіксували першу жертву коронавірусу – це 59-річний чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Ще восьмеро осіб перебувають в критичному стані. За офіційними джерелами, покійний та більшість заражених недавно повернулися з Італії або спілкувалися з особами, які повернулися з Італії, Швейцарії й Австрії. Загалом у Сербії на COVID-19 станом на 20 березня увечері захворіло 135 осіб.
В країні проголосили епідемію, надзвичайний стан та комендантську годину від 20 години вечора до 5-ої ранку. Закриті всі кордони, закриті всі аеропорти, заборонений міжміський транспорт. Людям старшим від 65 років заборонено покидати помешкання.
За даними Міністерства внутрішніх справ Сербії, 20 березня заарештували 150 осіб, які не дотримувалися обмежень. Для осіб, які повернулися з-закордону й не перебували в самоізоляції, влаштували наметове містечко, яке контролюють Збройні сили.
Військовослужбовці контролюють 17 міграційних центрів, в котрих перебувають приблизно 7 тисяч мігрантів з країн Близького сходу.
В магазинах немає достатньої кількості продовольчих товарів та засобів для гігієни.
Щодо країн Балканського регіону, в Албанії на коронавірус померли три особи, в Болгарії двоє, в Хорватії одна людина.
Нагадаємо, в Сербії через коронавірус запровадили комендантську годину.