В Сербии первый летальный случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Сербии зафиксировали первую жертву коронавируса - это 59-летний мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Еще восемь человек находятся в критическом состоянии. По официальным источникам, покойный и большинство зараженных недавно вернулись из Италии или общались с лицами, которые вернулись из Италии, Швейцарии и Австрии. Всего в Сербии COVID-19 по состоянию на 20 марта вечером заболело 135 человек.
В стране объявили эпидемию, чрезвычайное положение и комендантский час с 20 часов вечера до 5 утра. Закрыты все границы, закрыты все аэропорты, запрещен междугородный транспорт. Людям старше 65 лет запрещено покидать помещение.
По данным Министерства внутренних дел Сербии, 20 марта арестовали 150 человек, не соблюдали ограничений. Для лиц, вернувшихся из-за границы и которые не находились в самоизоляции, устроили палаточный городок, который контролируют вооруженные силы.
Военнослужащие контролируют 17 миграционных центров, в которых находятся примерно 7000 мигрантов из стран Ближнего Востока.
В магазинах нет достаточного количества продовольственных товаров и средств для гигиены.
Что касается стран Балканского региона, в Албании на коронавирус умерли три человека, в Болгарии двое, в Хорватии один человек.
Напомним, в Сербии из-за коронавируса ввели комендантский час.