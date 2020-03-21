В Сербии первый летальный случай COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105319 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108035 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109967 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108532 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118537 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102032 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106208 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106804 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131698 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130507 просмотра

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В Сербии первый летальный случай COVID-19

В Сербии первый летальный случай COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12877 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Сербии зафиксировали первую жертву коронавируса - это 59-летний мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Еще восемь человек находятся в критическом состоянии. По официальным источникам, покойный и большинство зараженных недавно вернулись из Италии или общались с лицами, которые вернулись из Италии, Швейцарии и Австрии. Всего в Сербии COVID-19 по состоянию на 20 марта вечером заболело 135 человек.

В стране объявили эпидемию, чрезвычайное положение и комендантский час с 20 часов вечера до 5 утра. Закрыты все границы, закрыты все аэропорты, запрещен междугородный транспорт. Людям старше 65 лет запрещено покидать помещение.

По данным Министерства внутренних дел Сербии, 20 марта арестовали 150 человек, не соблюдали ограничений. Для лиц, вернувшихся из-за границы и которые не находились в самоизоляции, устроили палаточный городок, который контролируют вооруженные силы.

Военнослужащие контролируют 17 миграционных центров, в которых находятся примерно 7000 мигрантов из стран Ближнего Востока.

В магазинах нет достаточного количества продовольственных товаров и средств для гигиены.

Что касается стран Балканского региона, в Албании на коронавирус умерли три человека, в Болгарии двое, в Хорватии один человек.

Напомним, в Сербии из-за коронавируса ввели комендантский час.

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