В російському курську вибухи: нібито збили 12 БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У курську, росія, було чутно вибухи. Місцева влада заявляє про нібито збиття 12 безпілотників, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
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Губернатор курської області роман старовойт заявив про нібито 12 збитих безпілотників над курським регіоном.
Інформацію про жертв чи руйнування місцева влада не надавала.
Нагадаємо
Над акваторією Чорного моря, поблизу краснодарського краю, у суботу було чутно вибухи. Міноборони рф повідомляє про роботу ППО, проте після вибухів у адлері зникло світло.