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На росії “працювало ППО”: після вибухів зникло світло в адлері

На росії “працювало ППО”: після вибухів зникло світло в адлері

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Над акваторією Чорного моря, поблизу краснодарського краю, було чутно вибухи. Міноборони рф повідомляє про роботу ППО, проте після вибухів у адлері зникло світло. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Міноборони заявило, що ППО нібито ліквідувало два безпілотники на підльоті до краснодарського краю. Проте росЗМІ пишуть, що очевидці чули 5-6 вибухів, після яких у місті зникло світло. 

В нібито атаці традиційно звинуватили Україну.

Нагадаємо

Сили оборони знищили російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

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