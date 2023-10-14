На росії “працювало ППО”: після вибухів зникло світло в адлері
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Над акваторією Чорного моря, поблизу краснодарського краю, було чутно вибухи. Міноборони рф повідомляє про роботу ППО, проте після вибухів у адлері зникло світло. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.
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Міноборони заявило, що ППО нібито ліквідувало два безпілотники на підльоті до краснодарського краю. Проте росЗМІ пишуть, що очевидці чули 5-6 вибухів, після яких у місті зникло світло.
В нібито атаці традиційно звинуватили Україну.
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