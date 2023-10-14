На россии "работало ПВО": после взрывов пропал свет в адлере
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Над акваторией Черного моря, вблизи краснодарского края, были слышны взрывы. Минобороны рф сообщает о работе ПВО, однако после взрывов в адлере исчез свет. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
Минобороны заявило, что ПВО якобы ликвидировало два беспилотника на подлете к краснодарскому краю. Однако росСМИ пишут, что очевидцы слышали 5-6 взрывов, после которых в городе пропал свет.
В якобы атаке традиционно обвинили Украину.
Напомним
Силы обороны уничтожили российский истребитель Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня “Орлан-10”.