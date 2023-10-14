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На россии "работало ПВО": после взрывов пропал свет в адлере

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Над акваторией Черного моря, вблизи краснодарского края, были слышны взрывы. Минобороны рф сообщает о работе ПВО, однако после взрывов в адлере исчез свет. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

Минобороны заявило, что ПВО якобы ликвидировало два беспилотника на подлете к краснодарскому краю. Однако росСМИ пишут, что очевидцы слышали 5-6 взрывов, после которых в городе пропал свет. 

В якобы атаке традиционно обвинили Украину.

Напомним

Силы обороны уничтожили российский истребитель Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня “Орлан-10”.

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