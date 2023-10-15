В российском Курске взрывы: якобы сбили 12 БПЛА

Детали

Губернатор курской области роман старовойт заявил о якобы 12 сбитых беспилотниках над курским регионом.

Информацию о жертвах или разрушениях местные власти не предоставляли.

Напомним

Над акваторией Черного моря, вблизи краснодарского края, в субботу были слышны взрывы. Минобороны рф сообщает о работе ПВО, однако после взрывов в адлере исчез свет.