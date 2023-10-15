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В российском Курске взрывы: якобы сбили 12 БПЛА

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. В Курске, россия, были слышны взрывы. Местные власти заявляют о якобы сбитии 12 беспилотников, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

В российском Курске взрывы: якобы сбили 12 БПЛА

Детали 

Губернатор курской области роман старовойт заявил о якобы 12 сбитых беспилотниках над курским регионом. 

Информацию о жертвах или разрушениях местные власти не предоставляли.

Напомним

Над акваторией Черного моря, вблизи краснодарского края, в субботу были слышны взрывы. Минобороны рф сообщает о работе ПВО, однако после взрывов в адлере исчез свет.

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