В Росії п’яний чоловік вдягнув рясу, налив кагор і почав стріляти по іконам
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Мордовії, російської республіки, п’яний мисливець із села Курташки, вломився у церкву святих безсрібників Косми і Даміана. Про це УНН повідомляє з посиланням на Info RM.
"П'яний мисливець з села Курташкі виламав двері храму, влаштував всередині в коридорі щось на зразок аналоя. Чоловік зробив імпровізований вівтар, оточив його іконами і свічками, що горять, розлив колами церковне масло і кагор. На двері в церковно-приходську школу він кагором намалював хрест. Потім надів на себе рясу, яка перебувала в службовому приміщенні, після чого почав стріляти по стінах і іконам", - пишуть Info RM.
Священнослужителі сподіваються, що оцінку діям п’яного чоловіка дасть психіатрична експертиза.
Нагадаємо, служба безпеки України виявила ознаки функціонування організованої мережі з розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну та міжконфесійну ворожнечу.