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В России пьяный мужчина надел рясу, налил кагор и начал стрелять по иконам

Киев • УНН

 • 9020 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Мордовии, российской республики, пьяный охотник из села Курташки, вломился в церковь святых бессребреников Космы и Дамиана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Info RM.

В России пьяный мужчина надел рясу, налил кагор и начал стрелять по иконам

"Пьяный охотник из села Курташки выломал двери храма, устроил внутри в коридоре что-то вроде аналоя. Мужчина сделал импровизированный алтарь, окружил его иконами и свечами, разлив кругами церковное масло и кагор. На двери в церковно-приходскую школу он кагором нарисовал крест. Потом надел на себя рясу, которая находилась в служебном помещении, после чего начал стрелять по стенам и иконам", - пишут Info RM.

Священнослужители надеются, что оценку действиям пьяного мужа даст психиатрическая экспертиза.

Напомним, служба безопасности Украины выявила признаки функционирования организованной сети по распространению материалов, разжигающих религиозную и межконфессиональную рознь.

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