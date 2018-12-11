В России пьяный мужчина надел рясу, налил кагор и начал стрелять по иконам

"Пьяный охотник из села Курташки выломал двери храма, устроил внутри в коридоре что-то вроде аналоя. Мужчина сделал импровизированный алтарь, окружил его иконами и свечами, разлив кругами церковное масло и кагор. На двери в церковно-приходскую школу он кагором нарисовал крест. Потом надел на себя рясу, которая находилась в служебном помещении, после чего начал стрелять по стенам и иконам", - пишут Info RM.

Священнослужители надеются, что оценку действиям пьяного мужа даст психиатрическая экспертиза.

Напомним, служба безопасности Украины выявила признаки функционирования организованной сети по распространению материалов, разжигающих религиозную и межконфессиональную рознь.



