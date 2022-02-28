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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 21199 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Росії на мітингах проти війни затримали більше 6 тисяч протестувальників

В Росії на мітингах проти війни затримали більше 6 тисяч протестувальників

Київ • УНН

 • 342578 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. По всіх Росії на мітингах проти війни затримали загалом 6 440 мітингувальників у 103 містах. Про це повідомляє Avtozak Live, пише УНН.

Деталі

Загалом по 103 містах Росії затримали 6 440 мітингувальників:

3 126 - Москва

2 084 - Санкт-Петербург

125 - Єкатиренбург

108 - Краснодар

101 - Нижній Новгород

73 - Новосибірськ

71 - Казань

Нагадаємо

Понад 8 тисяч людей у Тель-Авіві вийшли на мітинг на підтримку України. А у Лондоні навпроти посольства РФ відбувається великий мітинг на підтримку України.

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