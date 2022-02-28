В Росії на мітингах проти війни затримали більше 6 тисяч протестувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. По всіх Росії на мітингах проти війни затримали загалом 6 440 мітингувальників у 103 містах. Про це повідомляє Avtozak Live, пише УНН.
Деталі
Загалом по 103 містах Росії затримали 6 440 мітингувальників:
3 126 - Москва
2 084 - Санкт-Петербург
125 - Єкатиренбург
108 - Краснодар
101 - Нижній Новгород
73 - Новосибірськ
71 - Казань
Нагадаємо
Понад 8 тисяч людей у Тель-Авіві вийшли на мітинг на підтримку України. А у Лондоні навпроти посольства РФ відбувається великий мітинг на підтримку України.