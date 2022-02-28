В России на митингах против войны задержали более 6 тысяч протестующих
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. По всем России на митингах против войны задержали в общей сложности 6 440 митингующих в 103 городах. Об этом сообщает Avtozak Live, пишет УНН.
Детали
В Целом по 103 городах России задержали 6 440 митингующих:
3 126 - Москва
2 084 - Санкт-Петербург
125 - Єкатиренбург
108 - Краснодар
101 - Нижний Новгород
73 - Новосибирск
71 - Казань
Напомним
Свыше 8 тысяч человек в Тель-Авиве вышли на митинг в поддержку Украины. А в Лондоне напротив посольства РФ проходит большой митинг в поддержку Украины.