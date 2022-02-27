У Лондоні навпроти посольства РФ відбувається великий мітинг на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У столиці Великої Британії Лондоні біля з посольством Росії пройшов мітинг на підтримку України, яка продовжує війну з російськими окупантами. Про це УНН повідомляють очевидці.
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Повідомляється, що на акцію протесту проти агресії Росії зібралися люди різних національностей, серед яких є громадяни Росії.
Всі скандують: "Путін — ху*ло" і "Путін, йди на х*й!". Також в руках у протестувальників багато відповідних плакатів.
Додамо
26 лютого понад 8 тисяч осіб у центрі Тель-Авіва вийшли на демонстрації і протести проти російського режиму та ініційованої, російським президентом Володимиром Путіним, війни на території України.