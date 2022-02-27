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15 марта, 19:03 • 77608 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119184 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112239 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106819 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 93424 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92253 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80804 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Лондоне напротив посольства РФ проходит большой митинг в поддержку Украины

В Лондоне напротив посольства РФ проходит большой митинг в поддержку Украины

Киев • УНН

 • 401329 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В столице Великобритании Лондоне возле с посольством России прошел митинг в поддержку Украины, которая продолжает войну с российскими оккупантами. Об этом УНН сообщают очевидцы.

Детали

Сообщается, что на акцию протеста против агрессии России собрались люди разных национальностей, среди которых есть граждане России.

Все скандируют: "Путин — ху*ло!" и "Путин, иди на х*й!". Также в руках у протестующих много соответствующих плакатов.

Добавим

26 февраля более 8 тысяч человек в центре Тель-Авива вышли на демонстрации и протесты против российского режима и инициированной, российским президентом Владимиром Путиным, войны на территории Украины.

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