В Лондоне напротив посольства РФ проходит большой митинг в поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В столице Великобритании Лондоне возле с посольством России прошел митинг в поддержку Украины, которая продолжает войну с российскими оккупантами. Об этом УНН сообщают очевидцы.
Детали
Сообщается, что на акцию протеста против агрессии России собрались люди разных национальностей, среди которых есть граждане России.
Все скандируют: "Путин — ху*ло!" и "Путин, иди на х*й!". Также в руках у протестующих много соответствующих плакатов.
Добавим
26 февраля более 8 тысяч человек в центре Тель-Авива вышли на демонстрации и протесты против российского режима и инициированной, российским президентом Владимиром Путиным, войны на территории Украины.