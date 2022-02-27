В Лондоне напротив посольства РФ проходит большой митинг в поддержку Украины

Детали

Сообщается, что на акцию протеста против агрессии России собрались люди разных национальностей, среди которых есть граждане России.

Все скандируют: "Путин — ху*ло!" и "Путин, иди на х*й!". Также в руках у протестующих много соответствующих плакатов.

Добавим

26 февраля более 8 тысяч человек в центре Тель-Авива вышли на демонстрации и протесты против российского режима и инициированной, российским президентом Владимиром Путиным, войны на территории Украины.