Путін, йди на х*й: понад 8 тисяч людей у Тель-Авіві вийшли на мітинг на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Більше 8 тисяч жителів Ізраїлю вийшли сьогодні на мітинг на підтримку Україні. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця подій.
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Понад 8 тисяч людей у центрі Тель-Авіва вийшли на демонстрації та протести проти російського режиму та ініційованої, російським президентом Володимиром Путіним, війни на території України.
Активісти зібралися на бульварі Ротшильд о 18:00 і пройшли в напрямку театру Хабіма, через центр міста. Місцеві жителі, репатріанти з України, Грузії, Америки та інших країн скандували: "Слава нації, смерть ворогам"! "Російський корабель, йди на х*й"! "Путін ху*ло"!, "Україна - понад усе"!
Поліція Ізраїлю та правоохоронні органи забезпечували безпечне проведення мітингу.
Все пройшло без порушень.