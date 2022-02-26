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Путін, йди на х*й: понад 8 тисяч людей у Тель-Авіві вийшли на мітинг на підтримку України

Путін, йди на х*й: понад 8 тисяч людей у Тель-Авіві вийшли на мітинг на підтримку України

Київ • УНН

 • 474043 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Більше 8 тисяч жителів Ізраїлю вийшли сьогодні на мітинг на підтримку Україні. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця подій.

Деталі

Понад 8 тисяч людей у центрі Тель-Авіва вийшли на демонстрації та протести проти російського режиму та ініційованої, російським президентом Володимиром Путіним, війни на території України.

Активісти зібралися на бульварі Ротшильд о 18:00 і пройшли в напрямку театру Хабіма, через центр міста. Місцеві жителі, репатріанти з України, Грузії, Америки та інших країн скандували: "Слава нації, смерть ворогам"! "Російський корабель, йди на х*й"! "Путін ху*ло"!,  "Україна - понад усе"!

Поліція Ізраїлю та правоохоронні органи забезпечували безпечне проведення мітингу.

Все пройшло без порушень.

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