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В росії можуть посилити відповідальність за ухилення від призову

В росії можуть посилити відповідальність за ухилення від призову

Київ • УНН

 • 689345 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. В росії розглянуть можливість посилення відповідальності за ухилення від призову до армії окупантів. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на голову комітету держдуми рф з оборони андрія картаполова, пише УНН.

Деталі

Голова комітету з оборони андрій картаполов заявив, що 11 квітня держдума розгляне поправки щодо запровадження єдиного реєстру військовозобов'язаних. Також, згідно з цими поправками, електронні повістки матимуть ту ж юридичну силу, що й паперові.

Як пишуть росЗМІ, паперові повістки передаватимуть через роботодавця та рекомендованим листом. Крім цього, документ можна буде продублювати в електронному вигляді.

Цитата

"Якщо людина не отримує повістку або вдає, що її не отримує, то вона буде зобов'язана під час наступного призову протягом двох тижнів добровільно з'явитися у військовий комісаріат.

Якщо вона цього не зробить, то їй за цифровим підписом військового комісара надходить повідомлення про те, що вводиться обмеження на виїзд і попередження про те, що будуть інші обмежувальні заходи.

Якщо він не з'явиться знову, то через 20 днів він може втратити можливість керування транспортним засобом, укладати угоди з нерухомістю, брати кредити, позики і так далі", – заявив картаполов.

Нагадаємо

У держдуму росії внесли законопроект про підвищення призовного віку до 30 років.

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