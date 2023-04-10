В россии могут усилить ответственность за уклонение от призыва

Детали

Председатель комитета по обороне андрей картаполов заявил, что 11 апреля госдума рассмотрит поправки о введении единого реестра военнообязанных. Также, согласно этим поправкам, электронные повестки будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные.

Как пишут росСМИ, бумажные повестки будут передавать через работодателя и заказным письмом. Кроме этого, документ можно будет продублировать в электронном виде.

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"Если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат.

Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд и предупреждение о том, что будут другие ограничительные меры.

Если он не появится снова, то через 20 дней он может потерять возможность управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты, займы и так далее", – заявил картаполов.

Напомним

В госдуму рф внесли законопроект о повышении призывного возраста.