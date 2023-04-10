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В россии могут усилить ответственность за уклонение от призыва

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. В россии рассмотрят возможность усиления ответственности за уклонение от призыва в армию оккупантов. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на председателя комитета госдумы рф по обороне андрея картаполова, пишет УНН.

Детали

Председатель комитета по обороне андрей картаполов заявил, что 11 апреля госдума рассмотрит поправки о введении единого реестра военнообязанных. Также, согласно этим поправкам, электронные повестки будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные.

Как пишут росСМИ, бумажные повестки будут передавать через работодателя и заказным письмом. Кроме этого, документ можно будет продублировать в электронном виде.

Цитата

"Если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат.

Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд и предупреждение о том, что будут другие ограничительные меры.

Если он не появится снова, то через 20 дней он может потерять возможность управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты, займы и так далее", – заявил картаполов.

Напомним

В госдуму рф внесли законопроект о повышении призывного возраста.

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