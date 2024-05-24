В росії заявили про нібито збиття вночі трьох ATACMS над Кримом
Київ • УНН
росія стверджує, що в ніч на 24 травня збила три ракети ATACMS і два безпілотники над Кримом і бєлгородською областю.
міноборони росії заявило, що їх ППО буцімто збила три ракети ATACMS над територією Криму та два дрони над бєлгородською областю у ніч на 24 травня, передає УНН із посиланням на допис мо рф у Telegram.
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У міноборони рф заявляють, що три оперативно-тактичні ракети ATACMS було знищено над територією Криму, два БПЛА знищено над територією бєлгородської області.
Також у відомстві вказали, що в акваторії Чорного моря нібито було виявлено безекіпажні катери ВМС України, які прямували в напрямку Кримського півострова. У мр рф кажуть про буцімто "знищення" трьох із них зі штатного озброєння морської авіації чф.
Нагадаємо
Кримські Telegram-канали писали, що у ніч на 24 травня у багатьох містах тимчасово окупованого рф Криму пролунали вибухи. Зокрема їх чули у Сімферополі, Саках, Алушті, Ялті, Джанкої та Євпаторії. Як повідомляли росЗМІ, у тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки нібито загинули 2 людей.
Крім того, за останніми даними, в районі Алушти є влучання по господарській споруді.