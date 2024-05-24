В россии заявили о якобы сбитии ночью трех ATACMS над Крымом

минобороны россии заявило, что их ПВО якобы сбила три ракеты ATACMS над территорией Крыма и два дрона над белгородской областью в ночь на 24 мая, передает УНН со ссылкой на сообщение мо рф в Telegram.

Детали

В минобороны рф заявляют, что три оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Крыма, два БПЛА уничтожены над территорией белгородской области.

Также в ведомстве указали, что в акватории Черного моря якобы были обнаружены безэкипажные катера ВМС Украины, которые направлялись в направлении Крымского полуострова. В мр рф говорят о якобы "уничтожении" трех из них из штатного вооружения морской авиации чф.

Напомним

Крымские Telegram-каналы писали, что в ночь на 24 мая во многих городах временно оккупированного рф Крыма прозвучали взрывы. В частности их слышали в Симферополе, Саках, Алуште, Ялте, Джанкое и Евпатории. Как сообщали росСМИ, во временно оккупированном Крыму в результате атаки якобы погибли 2 человека.

Кроме того, по последним данным, в районе Алушты есть попадание по хозяйственной постройке.