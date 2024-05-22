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В росії заявили про атаку вночі та вранці на два регіони

В росії заявили про атаку вночі та вранці на два регіони

Київ • УНН

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росія оголосила про атаки безпілотників і обстріл реактивними снарядами в бєлгородській і калузькій області, заявивши, що її системи протиповітряної оборони знищили кілька БплА та снарядів.

У міноборони рф заявили, що у ніч на 22 травня та сьогодні вранці були атаковані бєлгородська та калузька області. Про це УНН повідомляє із посиланням на російське оборонне відомство у Telegram. 

Деталі 

Як стверджують в мо рф, російськими засобами ППО вночі було нібито знищено три безпілотних літальних апарати над територією бєлгородської області та один БПЛА -  над територією калузької області.

Крім того, у  російському оборонному відомстві кажуть, що сьогодні близько 06.40 ранку шість реактивних снарядів буцімто знищено над бєлгородською областю.

Доповнення 

Вранці 20 травня у бєлгородській області рф БПЛА атакував нафтобазу.  Безпілотник атакував територію нафтобази "юттек" у районному селищі прохорівка. Ушкодження отримав резервуар із бензином.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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