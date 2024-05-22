В росії заявили про атаку вночі та вранці на два регіони
Київ • УНН
росія оголосила про атаки безпілотників і обстріл реактивними снарядами в бєлгородській і калузькій області, заявивши, що її системи протиповітряної оборони знищили кілька БплА та снарядів.
У міноборони рф заявили, що у ніч на 22 травня та сьогодні вранці були атаковані бєлгородська та калузька області. Про це УНН повідомляє із посиланням на російське оборонне відомство у Telegram.
Деталі
Як стверджують в мо рф, російськими засобами ППО вночі було нібито знищено три безпілотних літальних апарати над територією бєлгородської області та один БПЛА - над територією калузької області.
Крім того, у російському оборонному відомстві кажуть, що сьогодні близько 06.40 ранку шість реактивних снарядів буцімто знищено над бєлгородською областю.
Доповнення
Вранці 20 травня у бєлгородській області рф БПЛА атакував нафтобазу. Безпілотник атакував територію нафтобази "юттек" у районному селищі прохорівка. Ушкодження отримав резервуар із бензином.