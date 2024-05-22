В россии заявили об атаке ночью и утром на два региона

В Минобороны рф заявили, что в ночь на 22 мая и сегодня утром были атакованы белгородская и калужская области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российское оборонное ведомство в Telegram.

Детали

Как утверждают в МО рф, российскими средствами ПВО ночью было якобы уничтожено три беспилотных летательных аппарата над территорией белгородской области и один БПЛА - над территорией калужской области.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве говорят, что сегодня около 06.40 утра шесть реактивных снарядов якобы уничтожены над белгородской областью.

Дополнение

Утром 20 мая в белгородской области рф БПЛА атаковал нефтебазу. беспилотник атаковал территорию нефтебазы "юттек" в районном поселке Прохоровка. Повреждение получил резервуар с бензином.