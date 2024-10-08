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В росії заблокували популярний месенджер Discord

В росії заблокували популярний месенджер Discord

Київ • УНН

 • 14723 перегляди

Роскомнагляд заблокував Discord через порушення російського законодавства. Месенджер не працює у десктопній та мобільній версіях, а також був оштрафований на 3,5 млн рублів.

Роскомнагляд заблокував в рф месенджер Discord через порушення російського законодавства. Про це повідомляє The Moscow Times, передає УНН.

Деталі

Месенджер Discord заблокували через порушення російського законодавства

- пише видання з посиланням на роскомнагляд.

Зазначається, що вчора російські користувачі масово скаржилися на збої в роботі Discord. Месенджер не працював у десктоп та мобільних версіях.

Проблеми у роботі месенджера спостерігаються як мінімум із вересня. На початку осені роскомнагляд почав вносити сторінки Discord до реєстру забороненої інформації. З 20 вересня роскомнагляд виніс п'ять рішень проти месенджера, які стали підставою для блокування та оштрафував його на 3,5 млн рублів

 - додає видання.

Нагадаємо

Анонсований російським диктатором володимиром путіним аналог "Вікіпедії" закрили - немає грошей. Створені в рамках онлайн-проекту "Великої російської енциклопедії" матеріали передадуть команді іншої інтернет-енциклопедії - "Рувіки".

Павло Башинський

Павло Башинський

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