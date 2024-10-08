В росії заблокували популярний месенджер Discord
Київ • УНН
Роскомнагляд заблокував Discord через порушення російського законодавства. Месенджер не працює у десктопній та мобільній версіях, а також був оштрафований на 3,5 млн рублів.
Роскомнагляд заблокував в рф месенджер Discord через порушення російського законодавства. Про це повідомляє The Moscow Times, передає УНН.
Деталі
Месенджер Discord заблокували через порушення російського законодавства
Зазначається, що вчора російські користувачі масово скаржилися на збої в роботі Discord. Месенджер не працював у десктоп та мобільних версіях.
Проблеми у роботі месенджера спостерігаються як мінімум із вересня. На початку осені роскомнагляд почав вносити сторінки Discord до реєстру забороненої інформації. З 20 вересня роскомнагляд виніс п'ять рішень проти месенджера, які стали підставою для блокування та оштрафував його на 3,5 млн рублів
Нагадаємо
Анонсований російським диктатором володимиром путіним аналог "Вікіпедії" закрили - немає грошей. Створені в рамках онлайн-проекту "Великої російської енциклопедії" матеріали передадуть команді іншої інтернет-енциклопедії - "Рувіки".