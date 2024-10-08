В россии заблокировали популярный мессенджер Discord
Киев • УНН
Роскомнадзор заблокировал Discord из-за нарушения российского законодательства. Мессенджер не работает в десктопной и мобильной версиях, а также был оштрафован на 3,5 млн рублей.
Роскомнадзор заблокировал в рф мессенджер Discord из-за нарушения российского законодательства. Об этом сообщает The Moscow Times, передает УНН.
Детали
Мессенджер Discord заблокировали из-за нарушения российского законодательства
Отмечается, что вчера российские пользователи массово жаловались на сбои в работе Discord. Мессенджер не работал в десктоп и мобильных версиях.
Проблемы в работе мессенджера наблюдаются как минимум с сентября. В начале осени роскомнадзор начал вносить страницы Discord в реестр запрещенной информации. С 20 сентября роскомнадзор вынес пять решений против мессенджера, которые стали основанием для блокировки и оштрафовал его на 3,5 млн рублей
Напомним,
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