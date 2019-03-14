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В Раді вже підготували проект закону про розформування і розсекречення “Укроборонпрому”

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Народні депутати України вже підготували проект закону про розформування і зниження секретності діяльності “Укроборонпрому”. Про це повідомив народний депутат фракції БПП, голова тимчасової слідчої комісії ВР щодо фактів розкрадання у ЗСУ Іван Вінник в коментарі журналістам у парламенті, передає кореспондент УНН.

В Раді вже підготували проект закону про розформування і розсекречення “Укроборонпрому”

“Ми вже прописали напрямки, за якими недоречно підтримувати той рівень секретності (концерну “Укроборонпром” — ред.), який маємо сьогодні. Також необхідно зробити відповідні зміни до закону про державне оборонне замовлення і підняти рівень конкуренції“,- зазначив Вінник.

За його словами, “Укроборонпром” має бути розформований, а підприємства, які входять до його складу, необхідно передати до сфери управління Кабінету міністрів, або до спеціально створеного для цього Міністерства, або бути у складі якогось відповідного Міністерства, яке вже нині функціонує.

"Вже написано відповідний законопроект. Втім, необхідно політичне рішення“,- повідомив нардеп.

На його думку, наразі в функціонуванні “Укроборонпрому” є багато корупційних ризиків. Зокрема, сам по собі концерн, який має функції регулятора в сфері оборонно-промислового комплексу, в той самий час є суб’єктом господарювання. "Це вже само по собі створює корупційні ризики“,- підкреслив Вінник.

Нагадаємо, у справах щодо корупції навколо структур державного концерну “Укроборонпром” уже засуджені 77 осіб, серед яких, у тому числі, колишні керівники підприємств.

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