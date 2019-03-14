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В Раде уже подготовили проект закона о расформировании и рассекречивании "Укроборонпрома"

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Народные депутаты Украины уже подготовили проект закона о расформировании и снижение секретности деятельности "Укроборонпрома". Об этом сообщил народный депутат фракции БПП, председатель временной следственной комиссии ВР по фактам хищения в ВСУ Иван Винник в комментарии журналистам в парламенте, передает корреспондент УНН.

В Раде уже подготовили проект закона о расформировании и рассекречивании "Укроборонпрома"

"Мы уже прописали направления, по которым неуместно поддерживать тот уровень секретности (концерна "Укроборонпром" - ред.), который имеем сегодня. Также необходимо сделать соответствующие изменения в закон о государственном оборонном заказе и поднять уровень конкуренции", - отметил Винник.

По его словам, "Укроборонпром" должен быть расформирован, а предприятия, входящие в его состав, необходимо передать в сферу управления Кабинета министров, или в специально созданный для этого Министерства, или быть в составе какого-то соответствующего министерства, которое уже сейчас функционирует.

"Уже написано соответствующий законопроект. Впрочем, необходимо политическое решение", - сообщил нардеп.

По его мнению, сейчас в функционировании "Укроборонпрома" много коррупционных рисков. В частности, сам по себе концерн, имеющий функции регулятора в сфере оборонно-промышленного комплекса, в то же время является субъектом хозяйствования. "Это уже само по себе создает коррупционные риски", - подчеркнул Винник.

Напомним, по делам о коррупции вокруг структур государственного концерна "Укроборонпрома" уже осуждены 77 человек, среди которых, в том числе, бывшие руководители предприятий.

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